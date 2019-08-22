В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку

В Нижегородской области сотрудники правоохранительных органов, спасатели и волонтеры нашли живой пятилетнюю девочку, которая пропала три дня назад, 18 августа. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Ребенка искали круглосуточно, в итоге девочка отозвался на голос, ее доставили в больницу. Отмечается, что она находилась в истощенном состоянии. Как уточняет ТАСС, ребенок заблудился в лесу. Агентство уточняет, что в поисках участвовало более 1 тыс. человек.

По версии следствия, 18 августа девочка ушла из дома в деревне Степановка Вознесенского района, где находилась с родственником. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК (Убийство).

В середине августа аналогичная история произошла под Омском — трехлетний мальчик пропал в лесу после того, как родители оставили его в машине, отправившись собирать ягоды. Через два дня его нашли живым в 1,5 км от места пропажи. Он несколько дней провел в больнице, после чего мальчика выписали.