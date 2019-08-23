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Apple $250 (+17,04%) прогноз Cowen к 31.07.20
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Доллар/Рубль ₽63 (-3,96%) прогноз Credit Suisse к 21.11.19
Tesla $140 (-36,91%) прогноз Cowen к 28.05.20
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Мать найденной девочки рассказала о проведенных ей днях в лесу

Мать пропавшей в лесу пятилетней Зарины Малика Мирзаева рассказала, как ее дочь смогла выжить три дня в лесу. Об этом сообщает ГТРК «Нижний Новгород».

По словам Мирзаевой, дочь рассказала ей, что ночью пошел дождь, началась гроза. Девочка намокла, после чего сняла шорты с сапогами и три дня ходила в одной футболке. Зарина сказала врачам, что все три дня ничего не ела и не пила в лесу.

Девочку нашли лежащей на клеенке. На ногах обнаружили рваные ссадины, ее шея была покусана. Зарина попросила у спасателей воды и торт, на вопрос о самочувствии она ответила, что не устала.

В настоящий момент девочка находится в Нижегородской областной детской больнице, куда ее доставили на вертолете. Состояние ребенка оценивается как близкое к удовлетворительному.

Пропавшая 18 августа пятилетняя девочка была найдена 22 августа. Девочка играла в телефон дома, где с ней находился дядя. После того как гаджет разрядился, Зарина пошла в лес, где должны были быть ее бабушка и дедушка, но заблудилась. Поиски проходили круглосуточно, в них участвовали более 1 тыс. человек. В итоге девочка отозвалась на голос.

Теги: Нижегородская область, пропавший ребенок
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