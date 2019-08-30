Депутат Верховной рады не смог произнести речь на украинском языке

Депутат Верховной рады Антон Киссе не смог выступить на украинском языке, чем рассмешил народных депутатов. Видеозапись опубликовал в Facebook «24 канал».

Запись в facebook пользователя 24 Канал

В ходе заседания Киссе рассказывал о проблемах виноделов Одесской области, при этом депутат старался говорить по-украински, используя русские слова. После смеха со стороны своих коллег он перешел на русский язык.

С 16 июля на Украине вступил в силу закон о государственном языке. Согласно нему, все госорганы и общественные организации, в том числе СМИ, обязаны использовать только украинский язык. При этом действие закона не распространяется на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов.

Кроме того, с мая 2018 года в стране действует закон об исключительности украинского языка как государственного. Так, парламентарии, прокуроры, судьи, врачи, учителя и сотрудники Нацбанка должны разговаривать только на украинском языке при исполнении своих служебных обязанностей.