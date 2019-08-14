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Депутат Рады заявил о праве на использование русского языка на Украине

Русский язык на Украине не считается иностранным, а члены парламента имеют право использовать его во время заседаний. Такое мнение выразил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич, сообщает УНИАН.

«Это язык, который прописан в 10 статье Конституции Верховной Радой гарантируется право использовать любой язык, если об этом заранее уведомлен секретариат для обеспечения перевода», — сказал Шуфрич на русском языке.

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Нардеп считает, украинские депутаты имеют право говорить на том языке, на котором им удобно. Шуфрич также отметил, что вопрос доведения этой информации до других депутатов должен быть обеспечен техническими службами секретариата Верховной Рады. Шуфрич назвал принципиальной позицией тот факт, что он и депутаты от «ОПЗЖ» говорят на русском языке.

В настоящее время на Украине действует закон об исключительности украинского языка как государственного. Он вступил в силу в мае текущего года, документ был подписан бывшим президентом страны Петром Порошенко.

Согласно закону, парламентарии, прокуроры, судьи, врачи, учителя и сотрудники Нацбанка должны разговаривать на украинском языке при исполнении своих служебных обязанностей.

Ранее действующий президент Украины Владимир Зеленский допустил наделение русского языка особым статусом в Донбассе. Глава государства отмечал, что после окончания военного конфликта в Донбассе «людям в Донецке нужно дать говорить на том языке, на котором они хотят».

Теги: Украина, русский язык, депутат
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