Президент Грузии заявила о необходимости уменьшить зависимость от России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 66,57 -0,23 EUR Бирж. 73,61 -0,32 Brent 60,75 +0,41% USD Нал. 66,96 65,14 EUR Нал. 74,14 72,42 USD ЦБ 66,75 +0,33 EUR ЦБ 73,96 +0,30 EUR/USD 1,1054 -0,0021 BTC/USD Бирж. 9 534,60 -205,40 IMOEX 2 714,25 +1,38% RTSI 1 284,94 +1,44% DJIA 26 353,87 +1,22% Nasdaq 7 972,09 +1,47%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
АФК Система ₽20 (+72,73%) прогноз Атон к 29.08.20 Купить
Tiffany & Co. $115 (+34,85%) прогноз Guggenheim Partners к 28.08.20 Купить
ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
АФК Система ₽20 (+72,73%) прогноз Атон к 29.08.20 Купить
Tiffany & Co. $115 (+34,85%) прогноз Guggenheim Partners к 28.08.20 Купить
ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 30 августа
USD ЦБ: 66,75 (+0,33) Quote, 13:00
Курс евро на 30 августа
EUR ЦБ: 73,96 (+0,3) Quote, 13:00
Верховная рада одобрила отставку генпрокурора Луценко Политика, 23:28 Появились фото с места эвакуации дома на юге Москвы Общество, 23:07 ВЭБ профинансирует строительство газовозов для НОВАТЭКа на $5 млрд Бизнес, 22:50 Президент Грузии заявила о необходимости уменьшить зависимость от России Политика, 22:32 Apple объявила дату презентации новых продуктов Бизнес, 22:21 «Спартак» вылетел из еврокубков после поражения от «Браги» Спорт, 22:20 Во Франции умер сыгравший в «Невезучих» актер Мишель Омон Общество, 22:10 СМИ узнали о новой американской версии взрыва в Северодвинске Политика, 22:05 Лукашенко передал через Болтона подарки для Дональда и Мелании Трамп Политика, 21:58 Роспотребнадзор попросил ввести маркировку БАДов и спортивного питания Бизнес, 21:58 Полиция нашла пропавшую в лесу в Ленинградской области 6-летнюю девочку Общество, 21:54 Представители рэпера Фейса заявили о демонтаже афиш из-за дизайна Политика, 21:39 Молодые реформаторы: кто войдет в новый украинский кабинет Политика, 21:37 Жители дома на юге Москвы сообщили об эвакуации из-за гранаты Общество, 21:32
Политика ,  
0 
Президент Грузии заявила о необходимости уменьшить зависимость от России

Грузии необходимо сделать все возможное, чтобы уменьшить свою экономическую зависимость от России. Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили во время выступления на международном форуме MEDEF во Франции, сообщает «Первый канал Грузии».

По ее словам, государству также нужно создать финансовый инструмент, который позволит ему в полной мере пользоваться преимуществами соглашения о свободной торговле.

«Полный доступ к самым богатым рынкам мира имеет для нас стратегическое значение. Мы должны сделать все возможное, чтобы уменьшить нашу экономическую зависимость от России и диверсифицировать наш рынок для укрепления независимости», — сказала Зурабишвили.

Она отметила, что Грузия всегда идентифицировала себя как европейское государство. «Мы вышли из постсоветской системы и не позволим никому или чему-либо повернуть нас назад», — сказала президент.

Россия, по ее словам, пытается «приручить Грузию ежедневными провокациями», что «действует на нервы». Россия также пытается добиться того, что Грузия «потеряет три своих достижения: стабильность, демократию и европейский выбор».

Она пообещала, что этого не произойдет. «У нас сильное стремление [войти в Евросоюз], его можно объяснить нашими корнями. Быть европейцем у нас в крови», — сказала Зурабишвили.

Политика
Президент Грузии назвала условия возвращения к диалогу с Москвой

Накануне президент заявила, что диалог с Москвой может возникнуть, только если Россия поменяет отношение к Грузии. Москве, по ее словам, нужно признать, что отношения между странами не могут строиться на принуждении. В Госдуме в ответ на это заявили, что Зурабишвили стоит извиниться за антироссийские высказывания.

Россия и Грузия разорвали дипломатические отношения в 2008 году из-за грузино-южноосетиной войны. Напряженность между странами возникла вновь после инцидента с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова. Во время Межпарламентской ассамблеи православия, председателем которой он является, Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.

Ситуация возмутила оппозицию, из-за чего в Тбилиси прошли массовые протесты. В итоге российские власти ввели временный запрет на авиасообщение с Грузией. Его обещали возобновить, как только исчезнет любая угроза для безопасности россиян.

Теги: Грузия, международные отношения
Материалы по теме
В Госдуме назвали президенту Грузии свои условия возобновления диалога
Политика
В Минтрансе сообщили о задолженности грузинских авиакомпаний в $1 млн
Экономика
В Грузии сообщили о падении объемов экспорта вина в Россию
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter