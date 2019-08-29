Президент Грузии заявила о необходимости уменьшить зависимость от России

Грузии необходимо сделать все возможное, чтобы уменьшить свою экономическую зависимость от России. Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили во время выступления на международном форуме MEDEF во Франции, сообщает «Первый канал Грузии».

По ее словам, государству также нужно создать финансовый инструмент, который позволит ему в полной мере пользоваться преимуществами соглашения о свободной торговле.

«Полный доступ к самым богатым рынкам мира имеет для нас стратегическое значение. Мы должны сделать все возможное, чтобы уменьшить нашу экономическую зависимость от России и диверсифицировать наш рынок для укрепления независимости», — сказала Зурабишвили.

Она отметила, что Грузия всегда идентифицировала себя как европейское государство. «Мы вышли из постсоветской системы и не позволим никому или чему-либо повернуть нас назад», — сказала президент.

Россия, по ее словам, пытается «приручить Грузию ежедневными провокациями», что «действует на нервы». Россия также пытается добиться того, что Грузия «потеряет три своих достижения: стабильность, демократию и европейский выбор».