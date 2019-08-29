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Hewlett Packard Enterprise $15 (+11,69%) прогноз JP Morgan к 21.08.20 Купить
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Политика ,  
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В Госдуме назвали президенту Грузии свои условия возобновления диалога

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев заявил, что для восстановления отношений с Россией президенту Грузии Саломе Зурабишвили нужно извиниться за антироссийские высказывания. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Ей осталось воспользоваться практическим примером турецкого лидера Эрдогана и принести извинения за несуразные выражения о том, что «Россия — агрессор, Россия — оккупант», — сказал он.

Он добавил, что позиция Зурабишвили по отношению к России стала мягче. При этом депутат отметил, что двигаться дальше можно будет только после извинений. Шхагошев заявил, что Москва готова возобновить отношения с Тбилиси, которые «никогда не портила», так как в этом не заинтересована.

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Накануне Зурабишвили заявила, что Грузия может возобновить диалог с Россией, если позиция Москвы по отношению к Тбилиси изменится. Она добавила, что России нужно признать, что отношения между странами нельзя строить на принуждении.

Россия и Грузия разорвали дипломатические отношения в 2008 году из-за грузино-южноосетиной войны. Напряженность между странами возникла вновь после инцидента с участием депутата Госдумы Сергеем Гавриловым. Во время Межпарламентской ассамблеи православия, председателем которой он является, Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Эта ситуация не понравилась оппозиции, и впоследствии в Тбилиси прошли массовые протесты. В результате власти России ввели временный запрет на авиасообщение с Грузией.

Теги: Госдума, Грузия
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