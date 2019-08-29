В Госдуме назвали президенту Грузии свои условия возобновления диалога

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев заявил, что для восстановления отношений с Россией президенту Грузии Саломе Зурабишвили нужно извиниться за антироссийские высказывания. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Ей осталось воспользоваться практическим примером турецкого лидера Эрдогана и принести извинения за несуразные выражения о том, что «Россия — агрессор, Россия — оккупант», — сказал он.

Он добавил, что позиция Зурабишвили по отношению к России стала мягче. При этом депутат отметил, что двигаться дальше можно будет только после извинений. Шхагошев заявил, что Москва готова возобновить отношения с Тбилиси, которые «никогда не портила», так как в этом не заинтересована.

Накануне Зурабишвили заявила, что Грузия может возобновить диалог с Россией, если позиция Москвы по отношению к Тбилиси изменится. Она добавила, что России нужно признать, что отношения между странами нельзя строить на принуждении.