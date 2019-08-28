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Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Walt Disney $150 (+11,09%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20 Купить
Акрон ₽5 600 (+18,14%) прогноз ВТБ Капитал к 26.08.20 Купить
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Президент Грузии назвала условия возвращения к диалогу с Москвой
Россия должна поменять свое отношение к Грузии, считает президент республики Саломе Зурабишвили, и только после этого будет возможен нормальный диалог между странами
Саломе Зурабишвили (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Основанием для возобновления диалога Грузии с Россией станет изменение позиции Москвы по отношению к Тбилиси. Об этом в интервью телеканалу Euronews заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

«Чтобы иметь какие-то контакты [с Россией], возобновить их, нам будет необходимо четко понять, что произошли изменения в позиции России по отношению к такому маленькому соседу, как мы», — сказала грузинский лидер (цитата по ТАСС).

По ее словам, России также необходимо признать тот факт, что отношения между странами не могут строиться на принуждении.

«Когда мы увидим четкие сигналы в этом направлении, то, я уверена, мы будем готовы к диалогу в будущем», — добавила Зурабишвили.

Она напомнила, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений с 2008 года, с грузино-южноосетинской войны, которая длилась несколько дней в августе.

Новый виток напряженности в отношениях двух стран начался в конце июня, после инцидента с участием депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова в грузинском парламенте. В ходе заседания Межпарламентской ассамблеи православия он сел в кресло спикера, что вызвало недовольство оппозиционных депутатов. После этого в Тбилиси и других городах Грузии прошли массовые протесты, которые сопровождались столкновениями митингующих с полицией. На фоне этого российские власти приняли решение ввести временный запрет на авиасообщение с Грузией. Из-за этого республика потеряла за июль до $60 млн.

Автор: Анна Трунина
Теги: Грузия, Тбилиси
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