Президент Грузии назвала условия возвращения к диалогу с Москвой

Россия должна поменять свое отношение к Грузии, считает президент республики Саломе Зурабишвили, и только после этого будет возможен нормальный диалог между странами

Саломе Зурабишвили (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Основанием для возобновления диалога Грузии с Россией станет изменение позиции Москвы по отношению к Тбилиси. Об этом в интервью телеканалу Euronews заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

«Чтобы иметь какие-то контакты [с Россией], возобновить их, нам будет необходимо четко понять, что произошли изменения в позиции России по отношению к такому маленькому соседу, как мы», — сказала грузинский лидер (цитата по ТАСС).

По ее словам, России также необходимо признать тот факт, что отношения между странами не могут строиться на принуждении.

«Когда мы увидим четкие сигналы в этом направлении, то, я уверена, мы будем готовы к диалогу в будущем», — добавила Зурабишвили.

Она напомнила, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений с 2008 года, с грузино-южноосетинской войны, которая длилась несколько дней в августе.