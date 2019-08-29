Болтон заявил об отсутствии конкретных решений после беседы с Лукашенко

На переговорах с белорусским лидером Александром Лукашенко не было принято конкретных решений, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон, передает агентство «БелТА».

«Мы не пришли к каким-либо конкретным решениям [на встрече], но было очень важно обсудить все эти вопросы», — сказал он.

По словам советника президента США, встреча с Лукашенко длилась более двух часов. За это время собеседники обсудили вопросы политики, экономики и безопасности, добавил Болтон. Он отметил, что в отношениях между США и Белоруссией были сложности. Сейчас для продвижения в вопросе восстановления дипломатического представительства США необходимо увидеть «прогресс в определенных сферах».

В четверг, 29 августа, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл с визитом в Минск, где встретился с президентом Александром Лукашенко и министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем. Лукашенко в ходе встречи заявил о готовности начать отношения с США с «нового листа».

Перед визитом в Минск Болтон посетил Киев и Кишинев. На встрече с ним украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что надеется на включение США в «нормандский формат» переговоров по Донбассу.