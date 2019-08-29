Лукашенко предложил Болтону строить отношения с Минском с «нового листа»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном предложил по-новому строить отношения между странами. Сообщение о встрече размещено на сайте президента Белоруссии.

Лукашенко отметил, что поездка Болтона вызвала широкий общественный резонанс, но может сыграть в отношениях Минска и Вашингтона положительную роль. Польза этого визита, по его словам, заключается в том, что Белоруссия «постоянно после ухудшения отношений с США предлагала закрыть эту страницу нехорошую и начать с нового листа».

Президент Белоруссии предложил Болтону обсудить «откровенно, даже по-дружески все вопросы наших отношений», а также назвал его визит в Минск «историческим».

Ранее в Кремле прокомментировали визит советника президента США в Белоруссию. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал встречу внутренним делом Минска, а возможность закупки американской нефти Белоруссией — «вопросом экономической целесообразности». Представитель Кремля отметил, что партнерство Москвы и Минска продолжается, и выразил уверенность в дальнейшем развитии двусторонних отношений.

Ранее, 27 августа, Болтон также посетил Украину, где встретился с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Данилюком и президентом страны Владимиром Зеленским. Президент Украины в ходе этого визита сообщил Болтону о желании включить США в «нормандский формат».