Помощник Трампа по нацбезопасности впервые встретился с Лукашенко

США хотят укрепить свои позиции в странах Восточной Европы, отметил в разговоре с РБК декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета Вадим Гигин. «Лукашенко достаточно откровенно после подобных встреч рассказывает о повестке, которая обсуждалась. В частности, признает, что западные партнеры ставят на переговорах вопрос об отношениях с Москвой. Но в то же время всегда подчеркивает, что Запад не может заменить Белоруссии партнерство с Россией», — говорит эксперт. Реакция России была достаточно сдержанной и объективной, отмечает он. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал визит Болтона рабочим. Он также добавил, что «говорить о тесном взаимодействии Белоруссии и США не приходится».

Вопросы демократии и свободы слова не являются приоритетными во внешней политике для Болтона и его коллег в Белом доме, считает аналитик AKE Group по вопросам политических рисков Максимилиан Хесс. По его мнению, в какой-то мере это открывает Вашингтону больше возможностей для взаимодействия с белорусским руководством. «В то же время пространство для укрепления диалога США и Белоруссии все равно остается ограниченным, а отношения с Минском — отнюдь не приоритетное направление для Белого дома», — сказал Хесс РБК.

«Созрели условия»

Активизация контактов США с Белоруссией продолжается с 2015 года, когда по решению Лукашенко из заключения были освобождены шесть человек, которых западные правозащитники называли политзаключенными. Среди освобожденных был один из кандидатов в президенты 2010 года Николай Статкевич. США после этого сняли с Белоруссии часть санкций, которые касались государственных компаний этой страны. «Белоруссия предприняла некоторые шаги, направленные на улучшение ситуации с демократией и правами человека», — заявил тогда Госдепартамент США.

В октябре прошлого года Белоруссию посетил занимавший в то время пост помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл. В июле переговоры с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем в Минске провел заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент. В январе Макей говорил, что Белоруссия ведет диалог с США по нескольким направлениям, в частности обсуждается расширение дипломатического присутствия, в том числе на уровне послов двух стран.

Последний работавший в Минске посол США был выслан из страны в 2008 году, после введения американских санкций в отношении Белоруссии за нарушение ею прав человека. С тех пор США не имеет посла в стране. При этом Белоруссия установила квоту дипломатов, которые могут работать в американском посольстве, в десять человек, пишет Foreign Policy со ссылкой на собственные источники. «Если когда-то в прошлом были приняты решения, влияющие на качество, уровень нашего сотрудничества, и если мы видим, что созрели условия для пересмотра этих решений, то надо принимать эти решения», — отметил Макей в январе, но с тех пор об изменении работы дипмиссий не сообщалось.

В лоббировании снятия санкций участвуют и белорусские госкомпании. Из данных Министерства юстиции США следует, что аффилированная с нефтеперерабатывающим концерном «Белнефтехим» Белорусская нефтяная компания наняла лоббиста Дэвида Генкарелли, чтобы добиться снятия санкций. По информации «Голоса Америки», Минск хочет впервые закупить американскую нефть, чтобы диверсифицировать импорт и снизить зависимость от соседней России. В Кремле обсуждение Белоруссией закупок нефти с США назвали вопросом экономической целесообразности. «Каждая страна сама принимает решение», — сказал Дмитрий Песков, добавив, что в долгосрочной перспективе поступающий по трубопроводу газ обойдется дешевле.