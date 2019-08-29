Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте президента

Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте президента

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады законопроект об импичменте. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинского парламента.

Текст законодательной инициативы «Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)» еще не опубликован. В карточке документа указано, что он заявлен президентом как безотлагательный.

29 августа, в четверг, действующее украинское правительство во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом сложило полномочия перед новой Верховной радой, избранной на внеочередных парламентских выборах 21 июля.

Старый кабинет министров будет работать до избрания нового состава. На первом заседании нового созыва Верховной рады были предложены кандидаты на пост министров. Новый состав на рассмотрение парламента вынесет новый премьер, кандидатов на пост министров иностранных и внутренних дел и обороны предложит президент.