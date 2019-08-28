Кремль назвал поездку Болтона в Белоруссию внутренним делом Минска

Кремль расценивает визит советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Белоруссию как внутреннее дело Минска. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Пресс-секретарь пояснил, что говорить о тесном сотрудничестве Минска и Вашингтона пока не приходится. «Это визит на рабочем уровне», — подчеркнул он.

Песков прокомментировал также информацию, что Минск рассматривает возможность закупать американскую нефть. По его словам, это «вопрос экономической целесообразности». В то же время представитель Кремля напомнил, что партнерство Москвы и Минска продолжается, и выразил уверенность в дальнейшем развитии двусторонних отношений.

Ранее, 27 августа, администрация президента Белоруссии Александра Лукашенко подтвердила подготовку встречи с Болтоном. Его визит в Минск состоится не ранее четверга, 29 августа, точная дата и формат встречи пока не определены.