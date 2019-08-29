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Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
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«Ашан» напомнил Алибасову о безопасности правильного применения «Крота»

В компании «Ашан Ритейл Россия» отвергли претензии музыкального продюсера Бари Алибасова, подавшего против торговой сети иск в связи с отравлением средством для очистки труб «Крот». В пресс-службе «Ашана» напомнили РБК, что пользователям продукции нужно всегда знакомиться со стандартными нормами безопасности.

«Данная продукция, как и иные товары бытовой химии, является безопасной при условии использования по назначению и при соблюдении мер предосторожности, указанных на маркировке продукции. На упаковке средства бытовой химии «Крот» указано, что это «средство для прочистки канализационных труб», — заявили в торговой сети, добавив, что гарантия качества является приоритетом компании. В «Ашане» подчеркнули, что сеть готова отстаивать правомерность своих действий в суде.

PR-директор Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин, в свою очередь, сообщил РБК, что представитель производителя «Крота» (ООО «АМС Медиа») не явился на беседу сторон, которая прошла в Пресненском суде Москвы 29 августа. Представитель «Ашана» во время беседы предложил привлечь соответчиком по иску Алибасова страховую компанию «Ингосстрах».

В начале июня Алибасова госпитализировали с ожогом пищевода. Как сообщил его сын, продюсер по ошибке выпил средство для очистки труб «Крот», перепутав его с прохладительным напитком. Алибасова выписали из больницы 17 июня.

Общество
В «Ашане» ответили на претензии Алибасова из-за «Крота»

Яндекс. Директ

После этого Алибасов подал иск на сумму 100 млн руб. к производителю средства для очистки труб «Крот» и гипермаркету «Ашан» в Мытищах, где было произведено средство. По словам адвоката продюсера, суть претензии заключается в том, что упаковка «Крота» идентична напитку «Миринда». Кроме того, нарушено требование ГОСТ о маркировке средства, а на упаковке не указано, что внутри содержится ядовитое вещество.

Теги: «Ашан», отравление, торговые сети, претензии, судебный иск, новости РБК
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