«Ашан» напомнил Алибасову о безопасности правильного применения «Крота»

В компании «Ашан Ритейл Россия» отвергли претензии музыкального продюсера Бари Алибасова, подавшего против торговой сети иск в связи с отравлением средством для очистки труб «Крот». В пресс-службе «Ашана» напомнили РБК, что пользователям продукции нужно всегда знакомиться со стандартными нормами безопасности.

«Данная продукция, как и иные товары бытовой химии, является безопасной при условии использования по назначению и при соблюдении мер предосторожности, указанных на маркировке продукции. На упаковке средства бытовой химии «Крот» указано, что это «средство для прочистки канализационных труб», — заявили в торговой сети, добавив, что гарантия качества является приоритетом компании. В «Ашане» подчеркнули, что сеть готова отстаивать правомерность своих действий в суде.

PR-директор Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин, в свою очередь, сообщил РБК, что представитель производителя «Крота» (ООО «АМС Медиа») не явился на беседу сторон, которая прошла в Пресненском суде Москвы 29 августа. Представитель «Ашана» во время беседы предложил привлечь соответчиком по иску Алибасова страховую компанию «Ингосстрах».

В начале июня Алибасова госпитализировали с ожогом пищевода. Как сообщил его сын, продюсер по ошибке выпил средство для очистки труб «Крот», перепутав его с прохладительным напитком. Алибасова выписали из больницы 17 июня.