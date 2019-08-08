Алибасов подал иск на 100 млн руб. к производителю средства «Крот»

Продюсер Бари Алибасов подал иск на 100 млн руб. к производителю средства для очистки труб «Крот» компании «АМС Медиа» и гипермаркету «Ашан» в подмосковных Мытищах, где было куплено средство. Об этом РБК сообщил адвокат Алибасова Андрей Комиссаров.

По словам защитника, претензии к производителю и продавцу сводятся к тому, что упаковка средства для очистки труб идентична напитку «Миринда». Помимо этого, нарушено требование ГОСТ о маркировке продукта, а на упаковке не указано, что внутри содержится ядовитое вещество.

Иск продюсера Бари Алибасова к компании «АМС Медиа» поступил в Пресненский суд Москвы, сообщила РБК пресс-секретарь суда Лела Кокая.

В компании РБК отказались прокомментировать эту информацию.