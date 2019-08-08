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Серебро $18 (+4,96%) прогноз Commerzbank к 31.12.19
Capri $40 (+23,69%) прогноз MKM Partners к 05.06.20
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В «Ашане» ответили на претензии Алибасова из-за «Крота»

В компании «Ашан Ритейл Россия» отвергли претензии музыкального продюсера Бари Алибасова, подавшего иск к торговой сети из-за отравления средством для очистки труб «Крот». Пресс-служба компании заявила РБК, что «Ашан» соблюдает все требования законодательства.

«При поставках продукции производителем ООО «АМС Медиа» предоставлено свидетельство о государственной регистрации продукции, выданное управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве, согласно которому продукция соответствует единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам», — сообщили РБК в пресс-службе «Ашан Ритейл Россия». В компании отметили, что поставщик гарантировал безопасность и качество продукции.

О том, что Алибасов подал иск на 100 млн руб. к производителю средства для очистки труб «Крот» компании «АМС Медиа» и гипермаркету «Ашан» в подмосковных Мытищах, где было куплено средство, ранее РБК сообщил адвокат Алибасова Андрей Комиссаров. Он объяснял это тем, что по его версии, упаковка средства для очистки труб идентична напитку «Миринда». Кроме того на упаковке не было указано, что внутри содержится опасное вещество. Иск поступил в Пресненский суд столицы.

Продюсера госпитализировали 6 июня, после того как он, по словам его сына, по ошибке выпил очиститель для труб «Крот». В результате Алибасов получил ожог пищевода, желудка и дыхательных путей.

Общество
Алибасов подал иск на 100 млн руб. к производителю средства «Крот»

Теги: «Ашан», торговые сети, претензии, Судебный иск, новости РБК
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