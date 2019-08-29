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Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
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Кремль отказался комментировать этапирование Сенцова в Москву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать этапирование в Москву украинского режиссера Олега Сенцова из колонии в Лабытнанги, сообщает «РИА Новости».

«Я ничего не могу вам сказать», — сказал он.

Отвечая на вопрос, поменялось ли мнение Кремля на тему того, что обмен Сенцова на главного редактора украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского неравнозначный, пресс-секретарь ответил отрицательно. «Нет, не поменялось, каких-то новых элементов нет, но я еще раз отсылаю вас к моим предыдущим словам», — сказал Песков.

Общество
Украинского режиссера Олега Сенцова этапировали в Москву

Говоря об обмене заключенными между Россией и Украиной, он подтвердил, что по этой теме есть определенные контакты. «Но больше мне добавить нечего», — заключил пресс-секретарь.

О том, что Сенцова этапировали в Москву, стало известно днем 29 августа. Его доставили в российскую столицу вскоре после того, как суд в Киеве освободил из-под стражи Кирилла Вышинского.

Сведения о том, что Россия и Украина готовят обмен заключенными, появились 21 августа. Как сообщил источник РБК, знакомый с процессом переговоров, предварительное решение об обмене удерживаемых лиц было принято на встрече российского и французского лидеров Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Позднее Песков подтвердил эту информацию.

Теги: Олег Сенцов, обмен, Дмитрий Песков
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