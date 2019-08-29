Кремль отказался комментировать этапирование Сенцова в Москву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать этапирование в Москву украинского режиссера Олега Сенцова из колонии в Лабытнанги, сообщает «РИА Новости».

«Я ничего не могу вам сказать», — сказал он.

Отвечая на вопрос, поменялось ли мнение Кремля на тему того, что обмен Сенцова на главного редактора украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского неравнозначный, пресс-секретарь ответил отрицательно. «Нет, не поменялось, каких-то новых элементов нет, но я еще раз отсылаю вас к моим предыдущим словам», — сказал Песков.

Говоря об обмене заключенными между Россией и Украиной, он подтвердил, что по этой теме есть определенные контакты. «Но больше мне добавить нечего», — заключил пресс-секретарь.