В Кремле сообщили о наблюдении за «перезагрузкой власти» на Украине

В Кремле сообщили о наблюдении за «перезагрузкой власти» на Украине

В Кремле внимательно наблюдает за процессом «перезагрузки власти» на Украине, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он отметил, что в Москве ждут от Киева «конкретных дел».

«Есть конкретные дела. Например, решение об освобождении Вышинского. Это мы приветствуем. Давайте ждать других [дел]», — пояснил Песков (цитата по ТАСС).

Главного редактора украинского агентства «РИА Новости» Кирилла Вышинского суд освободил из-под стражи под личное обязательство 28 августа. Всего журналист пребывал в тюрьме в течение 400 дней. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала решение об освобождении Вышинского из-под стражи справедливым.

Говоря о том, каких шагов Кремль ждет от Украины теперь, Песков сказал, что прежде всего это «набор действий, необходимый для выполнения минских договоренностей».