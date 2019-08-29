Отец погибшей в Турции девочки назвал дату возвращения ее тела в Россию

Тело девочки, погибшей на отдыхе в Турции, доставят в Санкт-Петербург 1 сентября. Об этом сообщил отец девочки Андрис Лейкуцис на своей странице «ВКонтакте».

«Летим в субботу все вместе. Прямой рейс Анталия — Питер. Вылетаем в субботу в 23 часа», — написал Лейкуцис и опубликовал фотографии билетов.

Инцидент с 12-летней россиянкой произошел на отдыхе в турецком городе Бодрум. Она нырнула в бассейн, где ее руку засосало в трубу, через которую подавалась вода. Руку удалось вытащить, только сломав трубу. В результате девочка захлебнулась и впала в кому. Врачи заявили, что она четыре раза пережила клиническую смерть. Девочка умерла в больнице 28 августа.