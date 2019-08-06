Луценко назвал сроки подачи заявления об отставке

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст в отставку с должности, когда Верховная рада девятого созыва приступит к работе. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина». «Как только новый парламент соберется, я подам заявление об отставке», — сказал он.

Луценко занимает должность генпрокурора с 2016 года. Зеленский попросил парламент страны уволить его во время инаугурационной речи 20 мая. Позже, 11 июня, президент Украины подписал и внес в раду представление на увольнение генпрокурора.

Луценко назвал поданное Зеленским представление на его увольнение незаконным. «Президент не имеет права делать представление на мое увольнение. Чтобы меня уволить, требуется мое заявление или недоверие депутатов Верховной рады», — заявил он.

Дата начала работы парламента нового созыва пока не утверждена. Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков говорил 22 июля, что заседания могут начаться в конце августа или начале сентября.