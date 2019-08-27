Уровень воды в Амуре на 23 см превысил опасную отметку

Уровень реки Амур в Хабаровском крае поднялся до 6,73 м, что на 23 см превышает «опасный уровень». Об этом сообщается на сайте администрации Комсомольска-на-Амуре.

«На утро 27 августа уровень воды в реке Амур составляет 673 см (тенденция: подъем на 18 см)», — говорится в сообщении.

Администрация заявила, что для предотвращения проникновения воды из реки в город через выпуски ливневой канализации было проведено ее тампонирование. Для перекачивания воды из ливневой канализации на ряде улиц установили насосные группы и проложили временные трубопроводы.

Власти предупреждают, что, по прогнозам метеорологов, в среду и четверг в Комсомольске-на-Амуре пройдут сильные дожди, в связи с чем возможно подтопление некоторых участков улиц.