Трамп заявил о готовности Китая к переговорам по торговле

Трамп заявил о готовности Китая к переговорам по торговле

Президент США Дональд Трамп заявил на полях саммита G7 во французском Биаррице, что Китай выразил готовность к проведению новых переговоров по торговле. Об этом сообщает Reuters.

По словам американского лидера, вечером 25 августа представители Китая связались с американскими официальными лицами и сообщили, что хотели бы вернуться к переговорам. Глава США приветствовал решение китайских властей, охарактеризовав перспективу переговоров как «очень позитивное для мира развитие событий».

Ранее 26 августа ведущий переговорщик китайской стороны Лю Хэ заявил, что Китай стремится разрешить торговые противоречия с США посредством «спокойных переговоров», и опроверг перспективу дальнейшей эскалации конфликта.

По решению Белого дома с начала осени пошлины на китайские товары общей стоимостью $300 млрд увеличатся с 10 до 15%, а с 1 октября пошлины на товары общей стоимостью $250 млрд вырастут с 25 до 30%. Трамп заявлял, что пожалел о решении поднять пошлины на ввоз китайских товаров лишь на 5%.