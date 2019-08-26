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Bank of New York Mellon $46 (+9,89%) прогноз Wells Fargo Securities к 22.08.20 Купить
Walt Disney $160 (+19,06%) прогноз Morgan Stanley к 07.08.20 Купить
Московская биржа ₽115 (+22,99%) прогноз Финам к 23.08.20 Купить
Facebook $210 (+17,62%) прогноз Raiffeisen Research к 19.08.20 Купить
ФСК ЕЭС ₽0,22 (+29,87%) прогноз Атон к 23.08.20 Купить
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Трамп заявил о готовности Китая к переговорам по торговле

Президент США Дональд Трамп заявил на полях саммита G7 во французском Биаррице, что Китай выразил готовность к проведению новых переговоров по торговле. Об этом сообщает Reuters.

По словам американского лидера, вечером 25 августа представители Китая связались с американскими официальными лицами и сообщили, что хотели бы вернуться к переговорам. Глава США приветствовал решение китайских властей, охарактеризовав перспективу переговоров как «очень позитивное для мира развитие событий».

Ранее 26 августа ведущий переговорщик китайской стороны Лю Хэ заявил, что Китай стремится разрешить торговые противоречия с США посредством «спокойных переговоров», и опроверг перспективу дальнейшей эскалации конфликта.

Политика
Трамп пожалел о небольшом повышении пошлин на товары из КНР

По решению Белого дома с начала осени пошлины на китайские товары общей стоимостью $300 млрд увеличатся с 10 до 15%, а с 1 октября пошлины на товары общей стоимостью $250 млрд вырастут с 25 до 30%. Трамп заявлял, что пожалел о решении поднять пошлины на ввоз китайских товаров лишь на 5%. 

В ответ на решение США 24 августа комитет по тарифам Госсовета КНР принял решение о введении дополнительных пошлин на импорт американских товаров на сумму $75 млрд. Пекин пошел на этот шаг в ответ на решение США ввести пошлины в 10% на импорт китайских товаров объемом $300 млрд.

Торговая война между США и Китаем продолжается с 2018 года, когда американский лидер объявил о введении и увеличении пошлин в отношении китайских товаров.

Теги: Китай, переговоры
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