Трамп потребовал от американских компаний уйти из Китая

Американские компании должны незамедлительно начать поиск альтернативы производству своей продукции в Китае в том числе перенести его обратно в США. Об этом заявил в Twitter президент страны Дональд Трамп.

«Нашим великим американским компаниям приказано немедленно начать поиск альтернативы Китаю, в том числе начать переносить производство на родину и делать свою продукцию на территории США.», — написал он.

Трамп пояснил, что, Китай «украл нашу интеллектуальную собственность, мы теряем сотни миллиардов долларов в год» и намерен продолжать это делать. «Я этого не допущу! Нам не нужен Китай, нам будет намного лучше без него», — написал президент США. Трамп пообещал, что в ближайшее время даст ответ на новые китайские пошлины.

Президент США также приказал американским компаниям, ведущим доставку товаров из Китая, включая FedEx, Amazon и UPS, досматривать все грузы на предмет наличия фентанила (опиоидного препарата) из Китая. «Фентанил убивает 100 тыс. американцев в год. Председатель [КНР] Си [Цзиньпин] заявил, что поставки прекратятся, но этого не случилось», — объяснил Трамп.

Вскоре после новых заявлений Трампа в Twitter резко снизились биржевые индексы США, сообщает CNBC. Так, индекс Dow Jones Industrial Average упал более чем на 435 пунктов, или на 1,6%, S&P 500 опустился на 1,7%, а Nasdaq Composite упал на 2%.