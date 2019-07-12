Трамп ввел режим ЧС в Луизиане из-за тропического шторма «Барри»

Американский президент Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Луизиана из-за приближения тропического шторма «Барри», сообщает Reuters.

Он распорядился оказать помощь властям штата для борьбы с ураганом.

«Барри» сформировался в Мексиканском заливе у побережья штатов Луизиана и Миссисипи. В ряде прибрежных районов была объявлена эвакуация. По данным Би-би-си, эвакуироваться рекомендовали жителям Нового Орлеана. Есть опасность, что Миссисипи может выйти из берегов и затопить город.

Согласно информации Национального центра США по слежению за ураганами, «Барри» может достигнуть Луизианы в ночь на 13 июля и усилиться до урагана. В районе северного побережья Мексиканского залива ожидаются штормовой ветер и дожди.

Атмосферное явление называют тропическим штормом и дают ему имя, если скорость ветра достигает 17,5 м/с. Если же она увеличивается до 33 м/с, то его классифицируют как ураган.