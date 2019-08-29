Робот Федор сообщил о начале испытаний экзоскелета на МКС

На Международной космической станции (МКС) начались испытания экзоскелета для антропоморфного робота Федора. Об этом сообщается в аккаунте робота в Twitter.

«Мой оператор Александр Скворцов три раза заглядывал через шлюз агрегатного отсека ко мне в корабль и показывал эту комбинацию кисти правой руки. Сегодня начали испытания экзоскелета», — написал он.

27 августа корабль «Союз МС-14» с роботом Федором на борту пристыковался к модулю «Звезда» на МКС. Эта попытка стала второй, так как 24 августа стыковка не получилась. По предварительным данным NASA, причиной стали проблемы с усилителем системы автоматической стыковки на борту космической станции.