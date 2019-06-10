Голикова оценила потери соцфондов из-за теневой экономики в 2,3 трлн руб.

Вице-премьер указала, что в неформальном секторе, по некоторым данным, работают около 15 млн человек

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Из-за теневой занятости граждан социальные фонды недополучают около 2,3 трлн руб. в год, заявила в интервью «Известиям» вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, превышение расходов над доходами граждан за 2017 год составляет 13,3 трлн руб. — 14,5% ВВП. «Часть из них — это недоуплаченные налоги. Если говорить о страховых взносах, то это приблизительно 2,3 трлн рублей», — указала Голикова.

Вице-премьер добавила, что по некоторым данным, в неформальном секторе трудятся около 15 млн человек. Она напомнила, что для вывода из тени «серых» доходов с 1 января реализуется пилотный проект, предлагающий регистрацию самозанятым. По последним данным, зарегистрировались около 102 тыс. человек — это почти 7,6 млрд руб. оборота.

В конце марта Росстат опубликовал данные о доле занятых в неформальном секторе. В 2018 году это число выросло и составило 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек). При этом доля неформально занятых среди мужчин выше, чем среди женщин — 21,7 против 18,4%. В регионах самая высокая неформальная занятость была выявлена в республиках Северного Кавказа: Чечне (64% от общего числа занятых), Дагестане (52%), Ингушетии и Кабардино-Балкарии (по 48%).