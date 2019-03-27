В России выросла неформальная занятость

Неформальная занятость в России выросла в 2018 году, сообщил Росстат. В неофициальном секторе занят каждый пятый работающий россиянин

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Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.

В 2017 году доля неформальной занятости была меньше и составляла 19,8% (или 14,3 млн человек). Этот показатель в России стабильно держится на уровне 20%, в кризисные 2015–2016 годы он ненамного превысил 21%.

Доля неформально занятых среди мужчин выше, чем среди женщин: 21,7 против 18,4%.

Неформальная занятость не равна криминальной. Росстат относит к работающим в неформальном секторе всех сотрудников, занятых на предприятиях, которые не зарегистрированы в качестве юридических лиц. Речь идет, в частности, об индивидуальных предпринимателях и тех, кто работает у них по найму; самозанятых, фермерах, членах семьи, которые помогают своим родственникам в бизнесе, и т.д. Люди, работающие в юрлицах без оформления договора или получающие там серые зарплаты, в неформальную экономику не входят. Численность неформально занятых Росстат оценивает как разницу между числом всех занятых в экономике (людей спрашивают, выполняют ли они какую-либо деятельность за плату) и количеством рабочих мест, замещенных в юридических лицах.

В региональном разрезе самая высокая неформальная занятость наблюдается в республиках Северного Кавказа: