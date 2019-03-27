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BlackRock $485 (+15,27%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
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Экономика ,  
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В России выросла неформальная занятость
Неформальная занятость в России выросла в 2018 году, сообщил Росстат. В неофициальном секторе занят каждый пятый работающий россиянин
Фото: Zuma / ТАСС

Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.

  • В 2017 году доля неформальной занятости была меньше и составляла 19,8% (или 14,3 млн человек). Этот показатель в России стабильно держится на уровне 20%, в кризисные 2015–2016 годы он ненамного превысил 21%.
  • Доля неформально занятых среди мужчин выше, чем среди женщин: 21,7 против 18,4%.

Неформальная занятость не равна криминальной. Росстат относит к работающим в неформальном секторе всех сотрудников, занятых на предприятиях, которые не зарегистрированы в качестве юридических лиц. Речь идет, в частности, об индивидуальных предпринимателях и тех, кто работает у них по найму; самозанятых, фермерах, членах семьи, которые помогают своим родственникам в бизнесе, и т.д. Люди, работающие в юрлицах без оформления договора или получающие там серые зарплаты, в неформальную экономику не входят.

Численность неформально занятых Росстат оценивает как разницу между числом всех занятых в экономике (людей спрашивают, выполняют ли они какую-либо деятельность за плату) и количеством рабочих мест, замещенных в юридических лицах.

В региональном разрезе самая высокая неформальная занятость наблюдается в республиках Северного Кавказа:

  • В Чечне — 64% от общего числа занятых.
  • В Дагестане — 52%.
  • В Ингушетии и Кабардино-Балкарии — по 48%.
  • Следом идут Крым (38%), Ставропольский край (35%) и Севастополь (34%).
  • Кроме того, высокая доля неформальной занятости (примерно около трети) зафиксирована в Бурятии, Северной Осетии, Калмыкии, Краснодарском крае, Алтае, Адыгее, Ивановской и Астраханской областях и в Карачаево-Черкесии.​

Росстат делит занятых в неформальном секторе на тех, кто работает только в нем, и тех, кто параллельно занят и в формальном секторе тоже. Но из данных статистической службы следует, что основная доля приходится на первую группу: из 14,6 млн неформально занятых 13,7 млн работают только в нем.

Другие оценки теневой экономики

  • Экономисты по-разному оценивают показатели неформальной и теневой занятости в России. Так, по данным Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС, в теневой рынок труда включены 30 млн россиян (более 40% экономически активного населения; оценка 2017 года), из которых 21,7 млн человек — это те, кто имеют дополнительные к основному месту работу неоформленные заработки либо получают часть зарплаты неофициально, в «конвертах».
  • Скрытый фонд оплаты труда, который оценивает Росстат, составляет 25,9% по данным за 2017 год. Это 11,4 трлн руб.
  • Росфинмониторинг оценивает объем теневой экономики в 20,7 трлн руб., или 20% ВВП, в 2018 году. Впрочем, в последние годы этот показатель снижается — еще в 2015–2016 годах он составлял 28%. В своих расчетах ведомство учитывает, в частности, серый импорт (ввоз товаров с занижением импортных пошлин за счет недостоверного декларирования), сокрытие доходов от уплаты налоговых и таможенных платежей, выплату серых зарплат.
  • МВФ считает, что теневая экономика в России достигает 33,7% ВВП за 2015 год, и это выше среднего уровня по 158 странам (27,8%).
Автор: Антон Фейнберг
Теги: Росстат, занятость
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