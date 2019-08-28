Меркель и Зеленский обсудили подготовку к встрече в «нормандском формате»

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию в Донбассе и саммит в «нормандском формате». Об этом сообщается на сайте правительства ФРГ.

«В центре беседы была ситуация на востоке Украины, а также дальнейшие дипломатические усилия в нормандском формате со стороны Германии, Франции, Российской Федерации и Украины», — говорится в сообщении.

Меркель и Зеленский согласились, что минские соглашения должны быть полностью выполнены. Отмечается, что канцлер рассказала украинскому лидеру о том, какая дискуссия велась по теме Украины на саммите стран «Большой семерки», прошедшем во французском городе Биарицца.

На сайте президента Украины дополнительно сообщается, что Зеленский сообщил Меркель о выполнении украинской стороной договоренностей по разведению сил в районе Станицы Луганской. Он также подтвердил, что Киев последователен в своих обязательствах по мирному урегулированию ситуации в Донбассе через политику и дипломатию.