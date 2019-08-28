США ввели санкции против пяти граждан Ирана и связанных с ними компаний

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США включило в санкционный список пять физических лиц из Ирана и пять компаний, связанные с ними, говорится в сообщении ведомства. По информации Минфина, они вели деятельность, направленную на развитие ракетной программы Ирана.

Всего в санкционный список попали пять компаний (четыре из них находятся в Иране, одна — в Гонконге). Некоторые из них, по информации Минфина, при помощи находящейся в Гонконге подставной компании обходили санкционные запреты, обеспечивая деньгами деятельность по развитию ракетной программы и действуя в интересах Корпуса стражей исламской революции и иранского режима. Вторая группа компаний поставляла алюминиевые сплавы предприятиям, контролируемым иранским Минобороны, указано в сообщении.

По словам замминистра финансов США по финансовой разведке Сигал Манделькер, слова которой цитируются в сообщении, Иран использует запутанные схемы, чтобы скрыть разработку оружия массового поражения, и Вашинтон намерен этому помешать.

Вся собственность и имущество попавших под санкции лиц на территории Штатов блокируется, а американским гражданам запрещено вести с ними дела. Против иностранных компаний, которые будут сотрудничать с включенными в список иранскими предприятиями, также будут введены санкции, указано в сообщении.

В конце июня президент США Дональд Трамп вновь ввел санкции против Исламской Республики, в том числе против аятоллы Али Хаменеи. Спустя месяц, 1 августа, США ввели санкции против главы иранского министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа. Зариф отмечал, что эти ограничения никак не повлияют на него или его семью, так как у него нет «собственности или интересов за пределами Ирана».