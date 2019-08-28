В посольстве США в Колумбии открыли отдел по делам Венесуэлы

В посольстве США в Колумбии открыли отдел по делам Венесуэлы

В посольстве США в Боготе (Колумбия) открылся отдел по делам Венесуэлы, который является временным дипломатическим офисом американского правительства в Боливарианской Республике. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

«Отдел по делам Венесуэлы продолжит работу по восстановлению демократии и конституционного порядка в этой стране, а также по обеспечению безопасности и благосостояния венесуэльского народа», — говорится в заявлении.

В Госдепартаменте отметили, что отдел был создан при поддержке конгресса США. Отдел по делам Венесуэлы будет взаимодействовать с венесуэльской оппозицией и объявившим себя временным президентом страны Хуаном Гуаидо.

Местный портал Infobae со ссылкой на заявление госсекретаря США Майка Помпео передал, что новую структуру возглавит временный поверенный в делах США в Венесуэле Джеймс Стори.