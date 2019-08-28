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Hewlett Packard Enterprise $15 (+11,86%) прогноз JP Morgan к 21.08.20 Купить
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В посольстве США в Колумбии открыли отдел по делам Венесуэлы

В посольстве США в Боготе (Колумбия) открылся отдел по делам Венесуэлы, который является временным дипломатическим офисом американского правительства в Боливарианской Республике. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

«Отдел по делам Венесуэлы продолжит работу по восстановлению демократии и конституционного порядка в этой стране, а также по обеспечению безопасности и благосостояния венесуэльского народа», — говорится в заявлении.

В Госдепартаменте отметили, что отдел был создан при поддержке конгресса США. Отдел по делам Венесуэлы будет взаимодействовать с венесуэльской оппозицией и объявившим себя временным президентом страны Хуаном Гуаидо.

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Местный портал Infobae со ссылкой на заявление госсекретаря США Майка Помпео передал, что новую структуру возглавит временный поверенный в делах США в Венесуэле Джеймс Стори.

Обстановка в Венесуэле обострилась 23 января, когда оппозиционер Хуан Гуаидо объявил себя президентом в знак несогласия с инаугурацией Николаса Мадуро и пообещал провести досрочные выборы. Мадуро заявил, что Гуаидо является неконституционным президентом.

США, несколько западных стран и большинство стран Латинской Америки признали Гуаидо легитимным временным главой Венесуэлы. В поддержку действующего президента Мадуро выступили Россия, Турция, Куба, Китай и Боливия.

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Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном и дал американским дипломатам 72 часа, чтобы они покинули страну.

В апреле пресс-служба Госдепартамента сообщила, что Вашингтон и Берн договорились, что интересы США в Венесуэле будет представлять Швейцария. Но Венсуэла отказалась признавать Швейцарию в качестве представителя США.

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Теги: Посольство США, Колумбия, отдел, Венесуэла
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