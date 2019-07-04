МИД Венесуэлы заявил о невозможности защиты граждан США в стране

Граждане США не смогут получить защиту на территории Венесуэлы после того, как Вашингтон отказался признать Турцию страной, представляющей интересы Каракаса в государстве. Об этом заявил глава венесуэльского МИДа Хорхе Арреаса, сообщается на сайте ведомства.

Боливарианская республика, в свою очередь, отказалась признавать Швейцарию в качестве представителя США в Венесуэле. В заявлении отмечается, что ответственность за случившееся лежит на США. «Если они согласятся признать Турцию защитником интересов Венесуэлы, мы незамедлительно признаем Швейцарию», — говорится в сообщении.

Соглашение о странах-представителях между странами было предложено в рамках ст. 45 Венской конвенции о дипломатических отношениях. По этой статье Турция должна была обеспечить в США безопасность венесуэльцев, а также относящихся к Каракасу зданий и архивов на территории США. Отказ государства признавать посредника, отмечает МИД, означает нарушение Венской конвенции.

Дипломатические отношения с США президент Венесуэлы Николас Мадуро разорвал, после того как Вашингтон признал лидера оппозиции Хуана Гуаидо исполняющим обязанности главы государства. Из-за этого венесуэльские дипломаты покинули посольства США, его передали представителям оппозиции Боливарианской республики.