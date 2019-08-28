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Baidu $181 (+73,4%) прогноз Bank of America к 31.07.20 Купить
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Отец допустил задержку в отправке тела погибшей в Турции девочки

Отец погибшей в турецком Бодруме девочки Андрис Лейкуцис сообщил РБК о возможной задержке с отправкой тела ребенка в Россию.

Он отметил, что с семьей уже связались представители МИДа и сейчас решается вопрос с транспортировкой тела на родину.

«Может возникнуть задержка, так как 30 августа в Турции национальный праздник, никто не работает, в том числе нотариальные конторы. К тому же документы оформляются в Анталье, а она от нас в 200 км», — сообщил РБК Лейкуцис. Однако он надеется, что ему удастся «уладить необходимые формальности» в четверг, 29 августа, и семья сможет вернуться в Россию.

12-летняя девочка из России на отдыхе в турецком Бодруме нырнула в бассейн, и ее руку засосало в трубу, обеспечивающую циркуляцию воды. Вытащить руку удалось, только сломав трубу. Девочка захлебнулась и впала в кому. Врачи сообщали, что девочка четыре раза пережила клиническую смерть.

22 августа на помощь ребенку прилетели медики из Санкт-Петербурга. На следующий день в российском посольстве в Анкаре сообщили, что сотрудников отеля, причастных к инциденту, задержали. В среду, 28 августа, пострадавшая девочка умерла.

Теги: Турция, Санкт-Петербург, смерть, новости РБК
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