Российские врачи прибыли в Турцию на помощь пострадавшей девочке

Петербургские врачи приехали в турецкую больницу, чтобы помочь пострадавшей 12-летней россиянке. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь посольства России в Анкаре Ирина Касимова.

«Специалисты из Санкт-Петербурга в сопровождении сотрудника генконсульства в Анталье прибыли в университетскую больницу Памуккале для анализа состояния 12-летней россиянки, пострадавшей на отдыхе в Бодруме, и определения во взаимодействии с турецкими врачами оптимальных методов лечения», — сказала РБК Касимова.

12-летняя девочка из России пострадала на отдыхе в турецком Бодруме. По словам ее матери, ребенок нырнул в бассейн и ее руку засосало в трубу, обеспечивающую циркуляцию воды. Вытащить руку удалось, только сломав трубу. В результате происшествия девочка захлебнулась и впала в кому. Позже врачи сообщили, что ребенок четыре раза пережил клиническую смерть и остается в «крайне тяжелом и нестабильном состоянии».

Отец пострадавшей девочки сообщил, что из-за широкого резонанса на происшествие обратили внимание МИД, туроператор и страховая компания, также с семьей связалась администрация Санкт-Петербурга.