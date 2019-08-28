В Совфеде ответили на условие Волкера для возвращения России в G8

В Совфеде ответили на условие Волкера для возвращения России в G8

Крым не вернется в состав Украины, «тем более за какие-то места в G8», заявил РБК сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя сообщение специального представителя США по Украине Курта Волкера об условии возврата к формату G8 с Россией в ее составе.

«Волкер в данном случае противоречит тому, что говорит президент США. Создается впечатление, что он является представителем Украины. Он не является политиком-реалистом, потому что выдвигает нереальные условия», — заявил Цеков.

Ранее в интервью украинскому телеканалу «Прямой» Волкер заявил, что возврат к формату G8 возможен только после ухода России из Крыма. 27 августа госсекретарь США Майк Помпео пообещал работать над возвращением России в «Большую семерку», как того хочет президент Дональд Трамп.

После прошедшего саммита G7 в Биаррице Трамп заявил, что хотел бы пригласить Владимира Путина на следующую встречу международного клуба в качестве гостя. Возможность возвращения России в формат международного клуба ведущих государств комментировали также лидеры Франции Эмманюэль Макрон и Германии Ангела Меркель: они оба назвали необходимым условием для этого урегулирование конфликта на Украине.