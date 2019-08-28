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Hewlett Packard Enterprise $15 (+9,57%) прогноз JP Morgan к 21.08.20 Купить
Baidu $181 (+73,64%) прогноз Bank of America к 31.07.20 Купить
Газпром нефть ₽566,65 (+35,24%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Bristol-Myers Squibb $55 (+14,7%) прогноз Финам к 19.08.20 Купить
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В Совфеде ответили на условие Волкера для возвращения России в G8

Крым не вернется в состав Украины, «тем более за какие-то места в G8», заявил РБК сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя сообщение специального представителя США по Украине Курта Волкера об условии возврата к формату G8 с Россией в ее составе.

«Волкер в данном случае противоречит тому, что говорит президент США. Создается впечатление, что он является представителем Украины. Он не является политиком-реалистом, потому что выдвигает нереальные условия», — заявил Цеков.

Ранее в интервью украинскому телеканалу «Прямой» Волкер заявил, что возврат к формату G8 возможен только после ухода России из Крыма. 27 августа госсекретарь США Майк Помпео пообещал работать над возвращением России в «Большую семерку», как того хочет президент Дональд Трамп.

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Трамп усомнился в готовности Путина принять его приглашение на саммит G7

После прошедшего саммита G7 в Биаррице Трамп заявил, что хотел бы пригласить Владимира Путина на следующую встречу международного клуба в качестве гостя. Возможность возвращения России в формат международного клуба ведущих государств комментировали также лидеры Франции Эмманюэль Макрон и Германии Ангела Меркель: они оба назвали необходимым условием для этого урегулирование конфликта на Украине.

Теги: Курт Волкер, G8, Крым, новости РБК
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