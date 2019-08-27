Два хирурга в Нижнем Тагиле отзовут заявления об увольнении

Два хирурга в Нижнем Тагиле отзовут заявления об увольнении

Два хирурга в Нижнем Тагиле решили отозвать свои заявления об увольнении после встречи с главой регионального Минздрава Андреем Цветковым. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу больницы.

По словам представителя медучреждения, министр беседовал с каждым хирургом лично. «После этих бесед двое хирургов сказали, что отзывать будут заявления, остальные пока работают», — подчеркнула собеседница агентства. Она выразила надежду на положительные результаты.

Пресс-секретарь Минздрава по Свердловской области уточнил, что Цветков посетил ЦГБ №1 Нижнего Тагила и Демидовскую больницу.

В конце прошлой недели местные СМИ сообщили, что девять хирургов из двух больниц написали заявления об увольнении. Среди основных причин для такого решения медики называли низкие зарплаты и большую нагрузку. Позднее стало известно о намерении еще пяти хирургов уволиться из больницы №4. В Кремле обратили внимание на ситуацию с увольнением хирургов на Урале. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль держит ситуацию на контроле.

Прокуратура Свердловской области 26 августа начала проверку о нарушении трудовых прав хирургов в больницах Нижнего Тагила, а губернатор области Евгений Куйвашев сообщил, что будет разбираться в ситуации.