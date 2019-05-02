В акциях в годовщину трагедии 2 мая в Одессе участвовали 4,5 тыс. человек

В течение дня 2 мая в Одессе в траурных мероприятиях по случаю пятой годовщины трагедии в Доме профсоюзов, где в 2014 году погибли 48 человек, приняли участие около 4,5 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении на официальной странице украинского Министерства внутренних дел (МВД) в Facebook. Соответствующие данные привел первый замглавы ведомства Сергей Яровой.

Акций в городе было две: на Куликовом поле (там люди начали собираться с самого утра, указывает «112 Украина», митинг здесь состоялся днем, с 16:00 мск) и на Соборной площади (тут вечером завершился марш националистов, который стартовал от памятника Шевченко, пишет портал «Таймер Одесса»).

«[В мероприятиях] на Куликовом поле [приняли участие] — до 4 тыс. граждан, на Соборной площади — до 500 человек», — заявили в МВД, указав, что серьезных нарушений зафиксировано не было. «Все прошло мирно и спокойно», — добавил Яровой.

Украинская редакция «Радио Свободы» при этом уточняет, что в местах проведения траурных мероприятий время от времени возникали словесные перепалки между людьми с проукраинскими и пророссийскими взглядами. Их, по ее информации, разделяли «живым коридором» сотрудники правоохранительных органов.

Также вечером, пишет «Таймер Одесса», от парка Шевченко до Соборной площади в городе прошел марш националистов. Акция называлась «Марш украинского порядка». Она была организована представителями местного отделения «Национального корпуса» при участии других праворадикальных движений. Многие ее участники, замечает портал «Страна.ua», были одеты в камуфляж. По его данным, на Греческой площади в центре Одессы демонстранты выложили лампады в форме украинского герба. Завершилось мероприятие, согласно опубликованному порталу видео, тем, что митингующие, выкрикивая националистические лозунги, одновременно зажгли фаеры. Акция прошла без происшествий, отмечает «Таймер Одесса».