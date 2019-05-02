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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Миссия ООН не увидела у Киева желания расследовать гибель людей в Одессе
Спустя пять лет после гибели 48 человек в ходе столкновений в Одессе властям так и не удалось найти виновных. В мониторинговой миссии ООН предполагают, что в Киеве не заинтересованы в поиске ответственных
Фото: Александр Полищук / РИА Новости

Мониторинговая миссия ООН по правам человека опубликовала аналитическую записку касательно того, как на Украине расследуют гибель 48 человек во время событий в Одессе 2 мая 2014 года. В документе сообщается, что за пять лет определить виновных так и не удалось. «Можно предположить, что у властей не было реального интереса привлечь ответственных к ответу», — говорится в тексте.

В миссии также выразили особую обеспокоенность тем фактом, что расследование МВД не является независимым, а задержания проводились по выборочному принципу. Из 29 человек, которые проходили по делу о столкновениях в центре Одессы (там были убиты шесть человек), 28 были сторонниками федерализации Украины. Что же касается дела о гибели 42 человек в результате пожара в Доме профсоюзов, полиция не обнаружила ни одного подозреваемого. Официально Генеральная прокуратура объясняет это тем, что не может идентифицировать всех участников столкновений.

«Низкое качество следствия и стремление прокуратуры сосредоточить свое внимание исключительно на сторонниках федерализации создает дополнительные препятствия для выявления истинных виновников случившегося», — говорится в тексте.

До суда довели лишь дело об убийстве в центре города сторонника федерализации Евгений Лосинского. Однако за четыре года оно переходило из одного суда в другой. В мониторинговой миссии указали, что это происходит в том числе из-за давления на суды сторонников единства Украины. «Полиция не только не препятствует их безобразному поведению, но и не расследует попытки оскорблений и запугиваний в адрес свидетелей, адвокатов и судей», — заявляют авторы записки.

Нескольким подозреваемым удалось выехать за пределы Украины. Речь идет о бывшем заместителе главы МВД по Одессе и экс-руководителе пожарной службы. Оба покинули страну за несколько дней до предъявления им обвинений.

В заключении авторы записки рекомендуют передать расследование событий в Одессе главному следственному управлению национальной полиции Украины, тщательно изучить обстоятельства гибели всех участников событий 2 мая, обеспечить порядок в судах.

В мониторинговой миссии ООН также посоветовали России не препятствовать правосудию и передать украинской стороне тех, кто скрылся на ее территории от следствия.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Одесса
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