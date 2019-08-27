Ростуризм разрешил туроператорам продавать путевки на Шри-Ланку

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) известило туроператоров, что можно возобновить продажу туров на Шри-Ланку. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

«Ростуризм информирует туроператоров и турагентов (и их объединения) о возможности возобновления продвижения и реализации турпродукта в Шри-Ланку», — говорится в сообщении.

Такое решение Ростуризм принял после заявления российского МИДа о снижении угрозы для безопасности туристов, находящихся на территории островного государства. По информации дипведомства, в четверг, 22 августа, власти Шри-Ланки отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный после серии терактов 21 апреля.

Ростуризм и МИД также напомнили россиянам, путешествующим в Шри-Ланку, о необходимости быть бдительными и избегать мест с массовым скоплением людей. Туроператорам они порекомендовали сообщать туристам об изменении ситуации в Шри-Ланке.

21 апреля на Шри-Ланке прогремели взрывы в нескольких церквях, где отмечалась католическая Пасха. Погибли более 200 человек.