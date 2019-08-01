Визы на Шри-Ланку для россиян стали бесплатными на полгода

Визы на Шри-Ланку для россиян стали бесплатными на полгода

Шри-Ланка на полгода сделала бесплатными визы для россиян и граждан еще 48 стран, чтобы увеличить приток туристов в страну, сократившийся после терактов в апреле. Об этом сообщает местное издание BIZ со ссылкой на министра туризма Джона Амаратунга.

Виза станет бесплатной также для граждан большинства европейских стран (Великобритании, Франции, Германии и прочих), США, Китая, Южной Кореи, Японии и других.

«Правительство ожидает существенного увеличения числа прибывающих туристов благодаря этому шагу. Эта инициатива будет действовать в течение шести месяцев, за это время мы попытаемся понять, будет ли она полезна, — сказал Амаратунга.

Как отмечает Reuters, правительство согласилось не взимать плату за визу, которая стоит от $20 до $40. Как уточнили власти Шри-Ланки агентству, сколько денег стране приносят визовые сборы, пока не считали. По данным Reuters, количество туристов за полгода в Шри-Ланке упало на 13,4%.