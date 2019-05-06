Туроператоры сообщили об отмене рейсов «Аэрофлота» на Шри-Ланку и Бали

Авиакомпания «Россия» (входит в «Аэрофлот») до июля 2019 года отменила полеты на Шри-Ланку и на Бали. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным АТОР, перевозчик отменил все рейсы после майских праздников. Отмечается, что в продаже на сайте «Аэрофлота» есть билеты с вылетом не раньше июля. Организация со ссылкой на туристов пишет, что компания предлагает им вернуть деньги, у уже улетевших на Шри-Ланку также есть возможность вернуться другой авиакомпанией со стыковкой, но с доплатой со стороны туриста.

Представитель «Аэрофлота» перенаправил вопросы РБК в авиакомпанию «Россия». Ее представитель сказал, что речь идет не об отмене, а о приостановке полетов на Шри-Ланку.

В пресс-службе туроператора TEZ TOUR РБК сообщили, что компания организовывает полеты на Шри-Ланку через компании Emirates и Qatar Airways.

«Официального сообщения об отмене рейсов от «Аэрофлота» мы не получали», — подчеркнули в пресс-службе. Там также отметили, что на Бали в данный момент находятся клиенты оператора, которые должны полететь «Аэрофлотом». Соответствующие рейсы представлены на официальном сайте авиаперевозчика без изменений, заключили в пресс-службе.