Патрушев согласился с высказанной Малайзией критикой следствия по MH17

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил с министром обороны Малайзии Мохамадом Сабу обстановку вокруг расследования причин крушения рейса МН17 Malaysia Airlines на территории Украины. Об этом сообщается на сайте Совбеза.

Согласно сообщению, Патрушев в разговоре с малайзийским министром обороны согласился с позицией премьер-министра страны Махатхира Мохамада, который критиковал работу Совместной следственной группы (JIT), в состав которой входят Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина. Как ранее неоднократно заявлял Мохамада, вынесенные России обвинения являются «необоснованными и поспешными», а деятельность группы носит «политизированный характер». Также он отрицал, что следователям удалось установить, кто именно запустил ракету.

Совет Евросоюза 16 июля принял декларацию, в которой призвал Россию признать ответственность за крушение самолета и начать сотрудничать со следствием. В конце июля глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла обвинил западные страны в поспешности выводов.

Летевший из Амстердама в Куала-Лумпур пассажирский Boeing авиакомпании Malaysia Airlines потерпел крушение в июле 2014 года над Донбассом, в результате чего погибли 298 человек. По данным международной следственной группы JIT, самолет сбили при помощи установки «Бук», которая принадлежала российской 53-й зенитно-ракетной бригаде. Российская сторона отрицает причастность к авиакатастрофе.