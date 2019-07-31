Глава МИД Малайзии потребовал не спешить с обвинениями по крушению MH17

Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла обвинил западные страны в поспешности при расследовании крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году. Об этом он заявил в интервью «Известиям».

По его словам, некоторые западные страны «спешат выступить с обвинениями в адрес целых стран и даже называют фамилии причастных». Дипломат отметил, что у Куала-Лумпура и Москвы сходные взгляды по делу MH17. «Наши двусторонние отношения с Москвой из-за этого инцидента не пострадали», — сказал он.

При этом у Малайзии и России, по мнению главы МИД Малайзии, «сходные точки зрения по делу сбитого самолета». Сайфуддин Абдулла добавил, что его стране не предоставили полный доступ к сведениям из расследования.

Пассажирский Boeing авиакомпании Malaysia Airlines потерпел крушение в июле 2014 года в Донецкой области, на востоке Украины. В результате аварии погибли 298 человек. Расследованием происшествия занялась Объединенная следственная группа (JIT), в которую вошли в том числе представители Малайзии, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Украины. Следователи установили, что лайнер, предположительно, был сбит из установки «Бук», которая принадлежала российской 53-й зенитно-ракетной бригаде.