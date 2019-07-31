Глава МИД Малайзии потребовал не спешить с обвинениями по крушению MH17

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,58 +0,07 EUR Бирж. 70,46 -0,36 Brent 65,16 +1,56% USD Нал. 64,20 62,16 EUR Нал. 71,24 69,38 USD ЦБ 63,42 +0,04 EUR ЦБ 70,74 +0,14 EUR/USD 1,1083 -0,0070 BTC/USD Бирж. 9 992,90 +403,92 IMOEX 2 739,50 +0,18% RTSI 1 360,04 +0,53% DJIA 26 942,43 -0,94% Nasdaq 8 212,08 -0,74%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
AMD $32 (+3,73%) прогноз Barclays Capital к 17.07.20
Electronic Arts $130 (+40,57%) прогноз BMO Capital Markets к 26.07.20
ConocoPhillips $75 (+27,01%) прогноз Bank of America к 17.07.20
Доллар/Рубль ₽68,2 (+7,39%) прогноз UniCredit к 29.07.20
НМТП ₽8,21 (+6,76%) прогноз ВТБ Капитал к 25.07.20
AMD $32 (+3,73%) прогноз Barclays Capital к 17.07.20
Electronic Arts $130 (+40,57%) прогноз BMO Capital Markets к 26.07.20
ConocoPhillips $75 (+27,01%) прогноз Bank of America к 17.07.20
Доллар/Рубль ₽68,2 (+7,39%) прогноз UniCredit к 29.07.20
НМТП ₽8,21 (+6,76%) прогноз ВТБ Капитал к 25.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 1 августа
USD ЦБ: 63,42 (+0,04) Quote, 13:10
Курс евро на 1 августа
EUR ЦБ: 70,74 (+0,14) Quote, 13:10
Патриарх Кирилл назвал главную проблему развития цифровых технологий Общество, 22:28 В Калифорнии разбился военный истребитель Политика, 22:16 ТАСС назвал причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов Общество, 22:14 Суд в Лондоне разморозил активы поставщика рыбы для McDonald's в России Бизнес, 22:08 NBC узнал о полученных разведданных о смерти сына бен Ладена Общество, 22:07 В Южной Корее фанаты обратятся в суд из-за отказа Роналду выйти на поле Спорт, 22:02 Производитель Ray-Ban купит долю в голландской сети оптики за €5,5 млрд Бизнес, 21:56 У москвича при нападении отобрали сумку с 5 млн руб. Общество, 21:51 «Реал» и «Фенербахче» забили восемь голов на двоих на турнире в Мюнхене Спорт, 21:50 Глава МИД Малайзии потребовал не спешить с обвинениями по крушению MH17 Политика, 21:50 Генеральный директор «Спартака» назвал новичка команды топовым игроком Спорт, 21:07 Facebook представила результаты работы над прибором для чтения мыслей Технологии и медиа, 21:06 ФРС США снизила ставку впервые с 2008 года Финансы, 21:01 Роспотребнадзор оценил риски для здоровья из-за смога от пожаров в Сибири Общество, 20:53
Крушение Boeing в Донбассе ,  
0 
Глава МИД Малайзии потребовал не спешить с обвинениями по крушению MH17

Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла обвинил западные страны в поспешности при расследовании крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году. Об этом он заявил в интервью «Известиям».

По его словам, некоторые западные страны «спешат выступить с обвинениями в адрес целых стран и даже называют фамилии причастных». Дипломат отметил, что у Куала-Лумпура и Москвы сходные взгляды по делу MH17. «Наши двусторонние отношения с Москвой из-за этого инцидента не пострадали», — сказал он.

При этом у Малайзии и России, по мнению главы МИД Малайзии, «сходные точки зрения по делу сбитого самолета». Сайфуддин Абдулла добавил, что его стране не предоставили полный доступ к сведениям из расследования.

Политика
Совет ЕС потребовал от России признать ответственность за крушение MH17

Пассажирский Boeing авиакомпании Malaysia Airlines потерпел крушение в июле 2014 года в Донецкой области, на востоке Украины. В результате аварии погибли 298 человек. Расследованием происшествия занялась Объединенная следственная группа (JIT), в которую вошли в том числе представители Малайзии, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Украины. Следователи установили, что лайнер, предположительно, был сбит из установки «Бук», которая принадлежала российской 53-й зенитно-ракетной бригаде.

Власти Малайзии неоднократно заявляли о недовольстве промежуточными результатами расследования и обвиняли западные страны в том, что они не дают стране полный доступ к материалам дела. Премьер-министр страны Махатхир Мохамад заявлял, что самолет сбили намеренно, однако отрицал, что удалось установить, кто именно запустил ракету.

Теги: Малайзия, MH17, расследование крушения Boeing
Материалы по теме
СМИ назвали имя причастного к перевозке сбившего MH17 «Бука»
Общество
В МИДе сообщили о секретных консультациях России с Нидерландами по MH17
Общество
Кремль подтвердил обсуждение Путиным MH17 с премьером Нидерландов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter