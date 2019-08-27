Паоло Коэльо извинился перед Францией за поведение президента Бразилии

Бразильский писатель Паоло Коэльо опубликовал в своем Twitter видеообращение, в котором извинился перед французами за замечания президента Бразилии Жаира Болсонару в адрес французского лидера Эмманюэля Макрона и его жены Брижит.

«Это грустное видео снято, чтобы извиниться перед моими французскими друзьями за возникший кризис, я бы сказал, истерическое состояние Болсонару по отношению к Франции, президенту Франции и его жене», — заявил он.

По словам писателя, «в то время как Амазония горит, у них нет никаких аргументов, и они только и могут, что оскорблять, отрицать, говорить не пойми что лишь бы избежать ответственности».