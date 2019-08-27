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Walt Disney $150 (+11,03%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20 Купить
Детский мир ₽120 (+34,08%) прогноз ВТБ Капитал к 21.08.20 Купить
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Паоло Коэльо извинился перед Францией за поведение президента Бразилии

Бразильский писатель Паоло Коэльо опубликовал в своем Twitter видеообращение, в котором извинился перед французами за замечания президента Бразилии Жаира Болсонару в адрес французского лидера Эмманюэля Макрона и его жены Брижит.

«Это грустное видео снято, чтобы извиниться перед моими французскими друзьями за возникший кризис, я бы сказал, истерическое состояние Болсонару по отношению к Франции, президенту Франции и его жене», — заявил он.

По словам писателя, «в то время как Амазония горит, у них нет никаких аргументов, и они только и могут, что оскорблять, отрицать, говорить не пойми что лишь бы избежать ответственности».

Политика
Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес его жены

Напряженность в отношениях лидеров двух стран возникла на фоне продолжающихся пожаров в лесах Амазонии. в текущем году их количество выросло на 83% по сравнению с 2018 годом. Болсонару заявлял, что пожары возникают из-за фермеров, которые освобождают лесные массивы для выпаса скота и сельского хозяйства, а также жаркого и сухого климата.

Макрон перед встречей лидеров стран G7 предложил несколько вариантов для борьбы с лесными пожарами в Бразилии. В частности, он призвал мобилизовать членов «Семерки» и другие страны, чтобы собрать средства на восстановление лесов, а также разработать эффективные механизмы по предотвращению пожаров.

Болсонару раскритиковал заявление Макрона. Он обвинил французского лидера в неоколониализме из-за того, что тот выдвинул такое предложение, не посоветовавшись с властями Бразилии, и «решил использовать внутреннюю проблему в личных политических целях». На фоне спора он также оставил оскорбительный комментарий в адрес жены Макрона Брижит к записи одного из пользователей Facebook.

Фотогалерея 
Лесные пожары в Бразилии. Фоторепортаж

Макрон в ответ на это заявил, что бразильскому президенту должно быть стыдно за свое поведение. «Поскольку я очень уважаю бразильцев, я очень надеюсь, что у них будет президент, который нормально себя ведет», — добавил он.

Теги: писатель, Эмманюэль Макрон, Бразилия, лесные пожары
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