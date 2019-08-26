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Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес его жены
Французский лидер пожелал бразильцам президента, который «нормально себя ведет»
Брижит и Эмманюэль Макрон (Фото: Neil Hall / PA Wire / PA Images / ТАСС)

Президент Франции отреагировал на реплику президента Бразилии Жаира Болсанару, который в социальной сети посмеялся над внешностью его жены. По мнению Эмманюэля Макрона, главе южноамериканской страны должно быть стыдно за свое поведение.

Поводом для обмена репликами стала запись, размещенная пользователем Facebook Родригу Андреаса. На фоне спора между Макроном и Болсанару по поводу ситуации с пожарами в лесах Амазонии он разместил две фотографии. На одной изображен Болсанару с 37-летней женой Мишель в день инаугурации, на другой — Макрон с 66-летней супругой Брижит. «Понимаете теперь, почему Макрон преследует Болсанару», — сделал подпись к фотографиям Андреаса.

Один из первых отзывов под сообщением оставил Болсонару: «Не унижай человека. Лол».

Макрон, комментируя эту переписку, заявил, что «все это очень грустно», сообщает BFM TV. «Я думаю, что бразильским женщинам было стыдно читать заявление своего президента. Считаю, что представителям великого народа Бразилии стыдно за такое поведение. Поскольку я очень уважаю бразильцев, я очень надеюсь, что у них будет президент, который нормально себя ведет», — добавил глава Франции.

К спору подключился и министр образования Бразилии Абрахам Вейнтрауб, который тоже решил высказать свое мнение по поводу Макрона в Twitter. «Франция — страна крайностей. Она является родиной с одной стороны Декарта и Пастера, а с другой стороны участников дивизии СС «Шарлемань». Но Макрон далек от них всех. Он просто оппортунистический подонок, который ищет поддержки от французского сельскохозяйственного лобби», — написал он.

Политика
Макрон подарил лидерам G7 часы из выловленного в океане пластика

Перед началом саммита G7 в Биаррице Макрон предложил участникам саммита обсудить ситуацию в Бразилии, где горят леса в долине реки Амазонки. По мнению французского президента, ситуация, когда в огне погибло 2 млн гектаров лесов, является серьезным международным кризисом.

Болсанару оскорбил тот факт, что Макрон, выдвинув такое предложение, не посоветовался с руководством Бразилии и не пригласил в Биарриц его самого. По его словам, такое поведение граничит с неоколониализмом. «Макрон решил использовать нашу внутреннюю проблему в личных политических целях. Сенсационный тон, с которым он сообщил о проблемах в Амазонии (разместив в том числе и фальшивые фотографии), никак не позволит разрешить эту ситуацию», — сообщил он в своем Twitter.

В следующих сообщениях Болсанару обвинил Макрона в том, что тот «разжигает ненависть к Бразилии исходя из собственного тщеславия. По словам президента, другие страны (Израиль, США, Испания, Чили, Эквадор) не только сочувствуют его стране, ставшей жертвой информационной кампании, но и предлагают конкретные меры поддержки.

После сегодняшнего заявления Макрона Болсанару раскритиковал и его предложение создать альянс стран G7 по спасению Амазонии. «Как будто мы какая-то колония или ничья земля», — написал он.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Бразилия, Эмманюэль Макрон
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