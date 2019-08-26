Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес его жены

Французский лидер пожелал бразильцам президента, который «нормально себя ведет»

Брижит и Эмманюэль Макрон (Фото: Neil Hall / PA Wire / PA Images / ТАСС)

Президент Франции отреагировал на реплику президента Бразилии Жаира Болсанару, который в социальной сети посмеялся над внешностью его жены. По мнению Эмманюэля Макрона, главе южноамериканской страны должно быть стыдно за свое поведение.

Поводом для обмена репликами стала запись, размещенная пользователем Facebook Родригу Андреаса. На фоне спора между Макроном и Болсанару по поводу ситуации с пожарами в лесах Амазонии он разместил две фотографии. На одной изображен Болсанару с 37-летней женой Мишель в день инаугурации, на другой — Макрон с 66-летней супругой Брижит. «Понимаете теперь, почему Макрон преследует Болсанару», — сделал подпись к фотографиям Андреаса.

Один из первых отзывов под сообщением оставил Болсонару: «Не унижай человека. Лол».

Макрон, комментируя эту переписку, заявил, что «все это очень грустно», сообщает BFM TV. «Я думаю, что бразильским женщинам было стыдно читать заявление своего президента. Считаю, что представителям великого народа Бразилии стыдно за такое поведение. Поскольку я очень уважаю бразильцев, я очень надеюсь, что у них будет президент, который нормально себя ведет», — добавил глава Франции.

К спору подключился и министр образования Бразилии Абрахам Вейнтрауб, который тоже решил высказать свое мнение по поводу Макрона в Twitter. «Франция — страна крайностей. Она является родиной с одной стороны Декарта и Пастера, а с другой стороны участников дивизии СС «Шарлемань». Но Макрон далек от них всех. Он просто оппортунистический подонок, который ищет поддержки от французского сельскохозяйственного лобби», — написал он.