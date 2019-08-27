Бейрут попросил Россию помочь избежать эскалации в конфликте с Израилем

Премьер-министр Ливана Саад Харири в телефонном разговоре с главой российского МИДа Сергеем Лавровым попросил Москву помочь разрядить напряженную обстановку в отношениях Ливана и Израиля. Об этом говорится в сообщении МИД России.

Министерство отмечает, что разговор состоялся по инициативе ливанской стороны после того, как в небе над Бейрутом заметили два израильских беспилотника. Харири попросил Россию «использовать свой авторитет и влияние», чтобы не допустить эскалации напряженности между двумя странами, которая угрожает безопасности в регионе.

Россия в свою очередь подтвердила «приверженность суверенитету, независимости, территориальной целостности и стабильности» Ливана, а также подчеркнула необходимость соблюдения международного права всеми сторонами, сообщает МИД.

Два израильских беспилотника были замечены над южной окраиной Бейрута в ночь на 25 августа. Один из дронов взорвался, второй упал недалеко от информационного центра партии «Хезболла», в результате трое сотрудников получили ранения.