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Московская биржа ₽115 (+22,99%) прогноз Финам к 23.08.20 Купить
Facebook $210 (+17,62%) прогноз Raiffeisen Research к 19.08.20 Купить
ФСК ЕЭС ₽0,22 (+29,87%) прогноз Атон к 23.08.20 Купить
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Ливан заявил о нарушении воздушного пространства израильским истребителем

Несколько истребителей израильских ВВС нарушили воздушное пространство Ливана. Об этом сообщает ливанское агентство El Nashra со ссылкой на заявление командования Вооруженных сил страны.

Один из истребителей вторгся в воздушное пространство со стороны Голанских высот и совершил облет над южными районами Хасбая и Аркуб, а также пролетел над граничащей с Сирией местностью у горы Хермон. Второй самолет производил разведывательные полеты над южными кварталами ливанской столицы.

В ночь на 25 августа над южной окраиной Бейрута были замечены два беспилотника. Один из дронов взорвался в небе, второй упал неподалеку от информационного центра партии «Хезболла». В результате инцидента три сотрудника центра получили осколочные ранения. Представитель партии сообщил, что израильский беспилотник нес взрывчатку. Он также заявил, что бойцы вооруженной милиции не сбивали дронов.

В Армии освобождения Израиля сообщали о действиях израильских ВВС в другой стране, Сирии. Согласно сообщению израильские ВВС предотвратили планировавшуюся с сирийской территории атаку беспилотников, нанеся удары по иранским целям в Акрабе (Сирия) к северо-западу от Дамаска. Ударам подверглись силы специального назначения иранского Корпуса стражей исламской революции «Аль Кудс» и шиитские формирования. По данным сирийского агентства SANA, средства ПВО страны поразили бóльшую часть ракет.

Теги: Ливан, Израиль, истребитель
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