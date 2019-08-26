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Facebook $210 (+17,62%) прогноз Raiffeisen Research к 19.08.20 Купить
ФСК ЕЭС ₽0,22 (+29,87%) прогноз Атон к 23.08.20 Купить
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Политика ,  
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Лидер «Хезболлы» пригрозил Израилю скорым ответом на атаку дронов
Это самые жесткие угрозы с момента окончания конфликта между сторонами в 2006 году, замечает Reuters. Поводом послужила атака двух беспилотников со взрывчаткой на Бейрут
Сайед Хасан Насралла (Фото: Aziz Taher / Reuters)

Лидер «Хезболлы» Сайед Хасан Насралла в телевизионном обращении предупредил Израиль, что его движение готовит скорый ответ на атаку двух израильских беспилотников, которая произошла в ночь на 25 августа на Бейрут, сообщает Reuters.

Как замечает агентство, подобные предупреждения из уст лидера «Хезболлы» стали самыми жесткими за последние годы. По словам Насраллы, нападение стало «первым явным, серьезным, опасным нарушением правил применения силы», выработанных после окончания конфликта в 2006 году между Израилем и «Хезболлой».

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«Если мы будем молчать об этом нарушении, это создаст опасный путь для Ливана», — приводит агентство его слова. По словам Насраллы, беспилотники пытались поразить конкретные цели и будет сделано все возможное, чтобы предотвратить подобные нападения.

Речь идет об атаке двух дронов, которые в ночь на 25 августа были замечены в небе над южной окраиной Бейрута. Один из дронов взорвался в небе, второй упал рядом с информационным центром движения «Хезболла». В результате взрыва три сотрудника центра получили осколочные ранения, здание получило повреждения.

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Конфликт между Израилем и «Хезболлой» в 2006 году продолжался чуть больше месяца. Он сопровождался массированным ракетным обстрелом северных городов и поселений Израиля со стороны «Хезболлы», контролировавшей южные районы Ливана. Израиль в ответ начал проводить наземную операцию в Южном Ливане. Конец конфликту положила резолюция Совета Безопасности ООН от 11 августа 2006 года о прекращении огня.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Израиль, Ливан, «Хезболла», дроны
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