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Президент Ливана сравнил атаку израильских дронов с объявлением войны

Президент Ливана Мишель Асун сравнил атаку израильских беспилотников на Бейрут с объявлением войны. Об этом сообщается на сайте ливанского лидера.

«То, что произошло, было похоже на объявление войны, которое позволяет нам прибегнуть к нашему праву на защиту нашего суверенитета, независимости и территориальной целостности», — сказал он.

Свое заявление Асун адресовал специальному представителю Генерального секретаря ООН по Ливану Яну Кубишу, который прибыл на встречу с президентом. Бейрут также послал жалобу в Совет Безопасности ООН. По словам президента, Ливан намерен применять оружие только в целях самообороны.

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Лидер «Хезболлы» пригрозил Израилю скорым ответом на атаку дронов

Ранее ливанские военные заявили о вторжении двух израильских беспилотников в воздушное пространство страны. Дроны были обнаружены в ночь на 25 августа над южной окраиной Бейрута. Один из них взорвался, а второй упал недалеко от информационного центра движения «Хезболла», в результате чего ранения получили три сотрудника центра. Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла Сайед выступил с телеобращением и отметил, что его движение готовит ответ на атаку дронов.

Вооруженные силы Ливана также заявляли, что несколько истребителей ВВС Израиля нарушили воздушное пространство страны. По данным военных, один самолет облетел южные районы Хасбая и Аркуб, а также местность у горы Хермон на границе с Сирией. Второй истребитель провел разведку над южными кварталами Бейрута.

Теги: Ливан, Израиль, дроны, атака
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Политика
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