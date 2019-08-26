Президент Ливана сравнил атаку израильских дронов с объявлением войны

Президент Ливана Мишель Асун сравнил атаку израильских беспилотников на Бейрут с объявлением войны. Об этом сообщается на сайте ливанского лидера.

«То, что произошло, было похоже на объявление войны, которое позволяет нам прибегнуть к нашему праву на защиту нашего суверенитета, независимости и территориальной целостности», — сказал он.

Свое заявление Асун адресовал специальному представителю Генерального секретаря ООН по Ливану Яну Кубишу, который прибыл на встречу с президентом. Бейрут также послал жалобу в Совет Безопасности ООН. По словам президента, Ливан намерен применять оружие только в целях самообороны.

Ранее ливанские военные заявили о вторжении двух израильских беспилотников в воздушное пространство страны. Дроны были обнаружены в ночь на 25 августа над южной окраиной Бейрута. Один из них взорвался, а второй упал недалеко от информационного центра движения «Хезболла», в результате чего ранения получили три сотрудника центра. Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла Сайед выступил с телеобращением и отметил, что его движение готовит ответ на атаку дронов.