Куйвашев заявил о работе над проблемой увольнения врачей в Нижнем Тагиле

Куйвашев заявил о работе над проблемой увольнения врачей в Нижнем Тагиле

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что власти региона будут решать вопрос с увольнением хирургов в Нижнем Тагиле. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Сейчас собираем всю информацию по проблеме. Попробуем понять, где допущены ошибки и что нужно сделать», — сказал он. По словам губернатора, ситуация находится у него на контроле с прошлой недели.

Куйвашев также сообщил, что из отпуска вызвали министра здравоохранения региона. По его словам, 27 августа пройдет совещание по проблеме увольнения хирургов, на котором выступят врачи, руководство больниц, профсоюз и минздрав области.

Губернатор добавил, что зарплаты в госучреждениях формируются по единым нормативам. Он заявил, что важно не допустить того, чтобы жители Нижнего Тагила испытывали недостаток в медицинской помощи хирургов.