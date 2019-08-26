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Куйвашев заявил о работе над проблемой увольнения врачей в Нижнем Тагиле

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что власти региона будут решать вопрос с увольнением хирургов в Нижнем Тагиле. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Сейчас собираем всю информацию по проблеме. Попробуем понять, где допущены ошибки и что нужно сделать», — сказал он. По словам губернатора, ситуация находится у него на контроле с прошлой недели.

Куйвашев также сообщил, что из отпуска вызвали министра здравоохранения региона. По его словам, 27 августа пройдет совещание по проблеме увольнения хирургов, на котором выступят врачи, руководство больниц, профсоюз и минздрав области.

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Песков заявил о внимании к ситуации с увольнением хирургов на Урале

Губернатор добавил, что зарплаты в госучреждениях формируются по единым нормативам. Он заявил, что важно не допустить того, чтобы жители Нижнего Тагила испытывали недостаток в медицинской помощи хирургов.

Ранее в августе стало известно, что в Нижнем Тагиле шестеро хирургов Центральной городской больницы №1 и трое врачей из Демидовской больницы написали заявления об увольнении. URA.RU добавлял, что еще пять хирургов из больницы №4 планируют уволиться. Причинами для таких решений стали низкая зарплата и большая нагрузка. Прокуратура Свердловской области начала проверку в связи с заявлениями врачей Нижнего Тагила «о нарушении их трудовых прав». Сотрудники ведомства намерены опросить о ситуации с заплатами как медработников, так и руководство медицинских учреждений.

Депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Погудин отмечал, что власти региона создали межведомственную комиссию для решения проблемы. Он заявлял, что после беседы с хирургами у комиссии появилась «большая надежда» на то, что они останутся в профессии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также говорил, что Кремль держит ситуацию на контроле.

Теги: Нижний Тагил, Свердловская область, хирург, увольнение
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Власти заявили о надежде удержать уволившихся хирургов в Нижнем Тагиле
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