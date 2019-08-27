На Украину прибыл советник президента США Болтон

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Киев. Об этом сообщается в Twitter американского посольства на Украине.

«Мы рады снова приветствовать советника по национальной безопасности Болтона в Киеве!» — заявили в дипмиссии. В посольстве отметили, что Болтон находится в Киеве, чтобы «подчеркнуть поддержку Соединенными Штатами суверенитета, территориальной целостности и евроатлантического пути Украины».

В американской дипмиссии сообщили, что Болтон ожидает «продуктивных встреч» с официальными лицами Украины.

Ранее Wall Street Journal писала, что Болтон пытается помешать Китаю купить украинское предприятие «Мотор Сич». Благодаря сделке Пекин может приобрести важные оборонные технологии. «Мотор Сич» производит авиационные двигатели и газотурбинные установки. По данным издания, сотрудники Совета национальной безопасности США и американского посольства в Киеве пытались организовать встречу Болтона с директором предприятия.