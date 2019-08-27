На Украину прибыл советник президента США Болтон

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 66,39 +0,32 EUR Бирж. 73,74 +0,45 Brent 59,31 +0,25% USD Нал. 66,72 65,93 EUR Нал. 74,11 73,26 USD ЦБ 65,97 +0,37 EUR ЦБ 73,40 +0,77 EUR/USD 1,1106 +0,0009 BTC/USD Бирж. 10 160,00 -216,00 IMOEX 2 655,09 -0,12% RTSI 1 259,86 -0,66% DJIA 25 898,83 +1,05% Nasdaq 7 853,74 +1,32%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Walt Disney $150 (+10,93%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20 Купить
Детский мир ₽120 (+34,08%) прогноз ВТБ Капитал к 21.08.20 Купить
Bank of New York Mellon $46 (+11,98%) прогноз Wells Fargo Securities к 22.08.20 Купить
Московская биржа ₽115 (+22,99%) прогноз Финам к 23.08.20 Купить
Facebook $210 (+17,62%) прогноз Raiffeisen Research к 19.08.20 Купить
Walt Disney $150 (+10,93%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20 Купить
Детский мир ₽120 (+34,08%) прогноз ВТБ Капитал к 21.08.20 Купить
Bank of New York Mellon $46 (+11,98%) прогноз Wells Fargo Securities к 22.08.20 Купить
Московская биржа ₽115 (+22,99%) прогноз Финам к 23.08.20 Купить
Facebook $210 (+17,62%) прогноз Raiffeisen Research к 19.08.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 27 августа
USD ЦБ: 65,97 (+0,37) Quote, 26 авг, 12:39
Курс евро на 27 августа
EUR ЦБ: 73,4 (+0,77) Quote, 26 авг, 12:39
Спикер Рады обвинил украинские спецслужбы в срыве работы парламента Политика, 13:57 Персональные данные 700 тыс. сотрудников РЖД утекли в Сеть Общество, 13:49 Генпрокуратура Киргизии сняла арест с части имущества Атамбаева Политика, 13:33 Закрытые соцопросы показали вероятность выборов без вторых туров Политика, 13:28 Рынок страха: как защитить свои криптовалюты Крипто, 13:27 Макрон предупредил о скором конце западной гегемонии Политика, 13:27 День российского кино: угадайте фильм по зданию Недвижимость, 13:18 Российский самолет с грузом из второй партии С-400 прилетел в Турцию Политика, 13:17 Союз биатлонистов договорился о контрактах с лидерами сборной России Спорт, 13:17 Места, которые приводят нервы в порядок: Бутан, Ришикеш, Исландия «РБК Стиль», Visa и ВТБ, 13:15 Россиян оставят без «индивидуального пенсионного капитала» Финансы, 13:07 ЕСПЧ обязал Россию выплатить €12 тыс. экс-сенатору Изместьеву Общество, 13:06 В Дагестане два человека погибли в аварии с пассажирской «Газелью» Общество, 13:03 Минск подтвердил подготовку встречи Лукашенко с советником Трампа Политика, 12:57
Политика ,  
0 
На Украину прибыл советник президента США Болтон

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Киев. Об этом сообщается в Twitter американского посольства на Украине.

«Мы рады снова приветствовать советника по национальной безопасности Болтона в Киеве!» — заявили в дипмиссии. В посольстве отметили, что Болтон находится в Киеве, чтобы «подчеркнуть поддержку Соединенными Штатами суверенитета, территориальной целостности и евроатлантического пути Украины».

Политика
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия

В американской дипмиссии сообщили, что Болтон ожидает «продуктивных встреч» с официальными лицами Украины.

Ранее Wall Street Journal писала, что Болтон пытается помешать Китаю купить украинское предприятие «Мотор Сич». Благодаря сделке Пекин может приобрести важные оборонные технологии. «Мотор Сич» производит авиационные двигатели и газотурбинные установки. По данным издания, сотрудники Совета национальной безопасности США и американского посольства в Киеве пытались организовать встречу Болтона с директором предприятия.

Издание Foreign Policy узнало, что советник президента США по нацбезопасности в рамках восточноевропейского турне также посетит Белоруссию. Его поездка станет первым в этом веке визитом в страну высокопоставленного представителя США.

Теги: Джон Болтон, Украина
Материалы по теме
СМИ узнали о подготовке визита Болтона в Белоруссию
Политика
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Политика
WSJ узнала о планах Болтона помешать покупке Китаем украинского завода
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter