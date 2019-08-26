СМИ узнали о подготовке визита Болтона в Белоруссию

Эта поездка станет первым в этом веке визитом в Белоруссию высокопоставленных представителей США, отмечает Foreign Policy. В следующем месяце Минск может посетить замгоссекретаря Дэвид Хейл

Джон Болтон (Фото: Carolyn Kaster / AP)

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон на этой неделе посетит Белоруссию, пишет Foreign Policy со ссылкой на бывших и действующих чиновников американского правительства.

Подробности визита не разглашаются. Как отмечает издание, Болтон станет самым высокопоставленным представителем Вашингтона, посетившим страну с начала века. Эта поездка может вызвать «гнев Кремля», пишет издание.

Источники также сообщили, что в следующем месяце в Белоруссию приедет замгоссекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл. В ходе визита он обсудит расширение американского дипломатического присутствия в стране, в том числе возможный обмен послами.

В Белоруссии нет американского посла с 2008 года. Тогда белорусская сторона отозвала своего посла из США для консультаций на фоне введенных в отношении Белоруссии санкций, в том числе против концерна «Белнефтехим». Посол США позднее также покинула Минск. Американской стороне рекомендовали сократить численность сотрудников дипмиссии.